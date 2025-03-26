Aliağa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şakran Hasbi Efendi Mahallesi'nde yaşayan Z.E'nin, evindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Z.E'nin evine baskın düzenlendi. Aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1004 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.