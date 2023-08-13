Aliağa'da makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Aliağa'nın Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkisindeki makilik alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 15.52'de Karaahmetli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel