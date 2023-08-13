Aliağa'da makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aliağa'nın Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkisindeki makilik alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerle müdahale ediliyor.