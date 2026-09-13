Aliağa'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül'de Şakran Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında bir inşaat alanından çıkan 3 şüpheliyi fark etti.
Kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Torbalarında bulunan ve inşaat alanından çalındığı belirlenen kablolara el konuldu. Zanlıların 7 ayrı kablo hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.