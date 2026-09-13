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Aliağa'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül'de Şakran Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında bir inşaat alanından çıkan 3 şüpheliyi fark etti.

Kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Torbalarında bulunan ve inşaat alanından çalındığı belirlenen kablolara el konuldu. Zanlıların 7 ayrı kablo hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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