Aliağa Belediye Başkanı Acar koltuğunu 1. sınıf öğrencisine devretti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Şehit Çavuş Bülent Kula İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Burçin Ateş'e devretti.

Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ve okul yönetimiyle birlikte Başkan Acar'ı ziyaret eden minik Burçin, koltuğu devraldı.

Minik başkan, okulunun boyasının yenilenmesi, kantin imkanlarının geliştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde isteklerini dile getirdi, çocuklar için daha fazla park yapılmasını talep etti.

Başkan Serkan Acar ise 23 Nisan'ın, çocuklara duyulan güvenin en güçlü simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün koltuğumuzu Burçin'e emanet ederek hem onun hayallerini dinledik hem de çocuklarımızın bakış açısını bir kez daha görme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Geminin el değiştirme görüntüleri yayınlandı
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında

Yine Icardi yine olay: Herkes bu görüntüyü konuşuyor