Ali Ural, 50 Bin Fidan Dikti

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki emekli din görevlisi Ali Ural, köyüne 50 bini aşkın fidan dikti.

İlçeye bağlı Dağdibi köyünde yaşayan Ural, din görevlisi olarak görev yaptığı köyündeki ağaç sayısının az olması üzerine fidan dikimine başladı.

Fidan dikme çalışmalarını yaklaşık 40 yıldır aralıksız sürdüren Ural, ekim yapılmayan tarlasına ve köy meralarına binlerce fidan dikti.

Fidanların bir bölümünü kendi imkanlarıyla satın alan, bir bölümünü de Orman İşletme Müdürlüklerinden temin eden Ural, tapulu arazisindeki 10 bin çamın yanı sıra köyün farklı noktalarına da sarıçam, köknar, ladin, akçaağaç, akasya ve meyve ağacı dikimi yaptı.

"Her taşın dibinde bir eserim vardır"

Ali Ural, AA muhabirine, ağaçlara olan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

İmam olarak farklı yerlerde görev yaptıktan sonra köyüne atandığını anlatan Ural, "Köyde dikili ağaç veya çam yoktu. Ben de burada görev yaptığım süreyi değerlendirmek istedim. Fidan dikmeye 1985'te başladım. O günden bugüne kadar dikmeye devam ettim." diye konuştu.

Ural, fidan dikimine devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde sarıçam, köknar, ladin, akçaağaç, akasya ve meyve ağaçları var. Her taşın dibinde bir eserim, bir çamım vardır. Boş kaldığımda onları ziyaret ederim. Dolaşırım, budanacak olanları budar, temizlerim. Diplerine bakarım. Yol kenarları ile komşularımın bahçelerine de meyve ağaçları dikerim."