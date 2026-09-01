CHP'li Erbay: Aile planlaması bir hak, kadın sağlığı ertelenemez

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, koruyucu sağlık hizmetlerinin geri plana itildiğini belirterek, "Aile planlaması bir hak, ücretsiz erişim ise sosyal devletin sorumluluğudur. Sağlıkta tasarruf adı altında koruyucu hizmetlerden vazgeçilemez. Kadın sağlığı ertelenemez" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, aile planlaması hizmetlerinde yaşanan tedarik sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel görevlerinden birinin, yurttaşların koruyucu sağlık hizmetlerine ücretsiz ve eşit biçimde erişimini sağlamak olduğunu belirten Erbay, 245 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanıyla yapılan bir çalışmada ASM'lerin yüzde 89,7'sine son bir yıl içerisinde rahim içi araç (RİA) tedarik edilemediğinin ortaya çıktığını ifade etti. Erbay, söz konusu durumun basit bir "malzeme eksikliği" olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Koruyucu sağlık hizmetleri geri plana itildi" dedi.

Aile planlamasının kadınlar açısından temel bir sağlık hakkı olduğunu vurgulayan Erbay, "Bir kadının gebelikten korunmak için ihtiyaç duyduğu yönteme ulaşamaması, yalnızca bir hizmet eksikliği değil; sağlıkta eşitsizliğin derinleşmesidir. Üstelik aile planlaması hizmetlerinin aksaması; istenmeyen gebelikler, riskli gebelikler ve anne sağlığı açısından önlenebilir sorunların artmasına yol açabilecek ciddi bir halk sağlığı meselesidir" ifadesini kullandı.

"KADIN SAĞLIĞI ERTELENEMEZ"

Erbay, "Bakanlığın görevi koruyucu sağlık hizmetlerini zamanında, sürekli ve herkes için erişilebilir kılmaktır. Kadınların bedenleri ve gelecekleri, kamu sağlık sistemindeki tedarik sorunlarının bedelini ödememelidir. Korunmak lüks değildir. Aile planlaması bir hak, ücretsiz erişim ise sosyal devletin sorumluluğudur. Sağlıkta tasarruf adı altında koruyucu hizmetlerden vazgeçilemez. Kadın sağlığı ertelenemez" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA