Ali Kara, AK Parti Yağlıdere İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ak Parti Yağlıdere İlçe Başkanlığına Ali Kara yeniden seçildi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Yağlıdere 8. Olağan Kongresi'ne, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, Üçtepe Belediye Başkanı Harun Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve partililer katıldı.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Ali Kara, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden seçildi.

Kara, kongrede birlik ve beraberliği devam ettirdiklerini belirterek, kongrenin yeni yönetim kurulu üyelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Kara başkanlığındaki yönetim kurulu Samet Genç, Mustafa Kangal, Kemal Öztürk, Temel Eceoğlu, Ömer Faruk Özdemir, Nurettin Aydın, Habil Kır, Murat Karaman, Mustafa Yağlıdere, Yüksel Koç, Ağabey Turan, Aytekin Oflu, Havva Demir ve Fatma Bıyık'tan oluştu.