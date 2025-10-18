Ali Emre Kaymak'ın 'Sarnıç' Sergisi Gülhane Sarnıcı'nda Açıldı

Sanatçı Ali Emre Kaymak'ın "Sarnıç" adlı resim sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) restore ettiği Gülhane Parkı içerisinde yer alan Gülhane Sarnıcı'nda açıldı.

Sanathane Kültür Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi, 18 Ocak 2026'ya kadar açık olacak.

Balıkları, suyu ve hafızayı merkezine alan sergi, İstanbul'un katmanlı belleğini bir araya getiriyor. Kaymak, sergideki eserlerinde denizle kurduğu kişisel bağa ve sahil yaşamının izlerine yer veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Şen, sergiye dair, "Ali Emre, Sarnıç sergisinde kendi hafızasıyla şehrinin, İstanbul'un katmanlı, palimpsest belleğini buluşturuyor. Bu buluşmanın merkezinde, çocukluğunun kimi anılarından süzülen mekandaki balık imgeleri yer alıyor. Çocuk aklında balıklara ait bir mekan olarak yer eden sahneler, yıllar içinde dönüşerek hem bireysel hem de kentsel hafızanın bir parçasına dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Şen, serginin iki yüzüyle geçmişe ve geleceğe bakan bir yapı kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Resimlerdeki balıklar ne tamamen oldukları halde ne de bütünüyle dönüşmüş şekillerinde. Bu ara hal, bir yandan insanın unutuşuna, yani 'balık hafızasına' dokunurken, diğer yandan tarihle kurulabilecek sahih ilişkinin ipuçlarını taşıyor. Balıklar artık yalnızca doğanın değil, zihnimizin içindeki akışın figürleri. Ne geçmişte kalıyorlar ne de bugüne tam olarak aitler; arada, değişim halinde yüzüyorlar. Sergiye eşlik eden ses enstalasyonu, suyun yankısıyla birlikte zamana yayılan bir akışı hatırlatıyor, tarih öncesinden Roma'ya, Osmanlı'ya, Cumhuriyet'e ve bugünün İstanbul'una uzanan bir yankı. Bu ses, insanın suyla, hafızayla ve varoluşla kurduğu bağı işitilebilir kılıyor."

Sergi, ücretsiz olarak pazartesi hariç her gün 10.00- 18.00 saatleri arasında gezilebilir.