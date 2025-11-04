Ali Can için eylem: İhmaller zinciri işçi cinayetlerine yol açtı

(İZMİR) - SES İzmir Şubeleri, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, kargo aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden SES İşyeri Temsilcisi Ali Can için eylem düzenledi. Eylemde, kazanın yaşandığı alanın üç yıl önce "yayalar için güvensiz" olarak raporlanmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilerek, "İhmaller zincirinin bedelini Ali Can'ımız yaşamıyla ödemiştir. İşçi cinayetleri kader değil, bu sistemin tercihidir" denildi.

SES İzmir Şubeleri, 22 Ekim 2025 tarihinde, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, morg girişinde, kargo aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden SES İşyeri Temsilcisi Ali Can'ın ölümüne ilişkin eylem düzenledi.

Ali Can'ın ailesi, iş arkadaşları, sendika üyeleri ve diğer sağlık sendikalarının destek verdiği eylemde, katılımcılar, Ege Üniversitesi Poliklinikleri önünden olayın gerçekleştiği alana kadar ellerinde karanfiller ve "Rakam değil can, kaza değil cinayet", "İhmal ölüm getirdi" sloganlarıyla yürüdü.

Eylemde basın açıklamasını, SES İşyeri Temsilcisi ve Ali Can'ın arkadaşı Melika Sarıtepe yaptı. Sarıtepe açıklamasında, yaya trafiğine açık alanda yaya kaldırımının olmadığına dikkati çekti. Açıklama yapılırken olayın gerçekleştiği alana yine kamyonun girmesi tepkiyle karşılandı.

Sarıtepe: "İnsan hayatını içe sayan yönetim anlayışının doğrudan sonucudur"

"Bu bir kaza değil, işçi cinayeti" diyen Sarıtepe, neredeyse her gün onlarca emekçinin önlenebilir iş kazalarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Her birinin "kaza" denilerek geçiştirildiğini, sorumluların korunduğunu, gerçeklerin gizlendiğini savunan Sarıtepe, "Oysa biz biliyoruz ki bu önlemler tesadüf değil, denetimsizliğin, taşeronlaştırmanın, liyakatsızlığın, özelleştirmelerin ve insan hayatını içe sayan yönetim anlayışının doğrudan sonucudur. Tam olarak kargo sahibi kurumun taşeronlaşması ve performans sistemi sebebiyle yaşanan cinayet, taşeronlaştırma ve özelleştirmelerin ölüm getirdiğini bir kez daha göstermektedir" dedi.

"Bu ölümün sorumluları, gerekli önlemleri almayan yöneticilerdir"

Kazanın gerçekleştiği alandaki ihmalin üç sene önce raporlandığını belirten Sarıtepe, "2022 yılında tutulan Ege Üniversitesi Hastanesi iş sağlığı güvenliği raporlarında, trafiğe açık bu alanın yayalar açısından güvenli olmadığı tespit edilmesine rağmen bu konuda herhangi bir tedbir alınmamış raporlar görmezden gelinmiş ve kazanın yaşandığı bu alan güvensiz şekilde bırakılmıştır. İhmaller zincirinin bedelini Ali Can'ımız yaşamıyla ödemiştir. Bu ölümün sorumluları sadece o anki teknik ihmal yapan kişiler değil, tutulan iş güvenliği raporlarına rağmen çalışma koşullarını güvenli hale getirmeyen gerekli önlemleri almayan uyarılara kulak artı eden tüm yöneticiler ve üniversite idaresidir" diye konuştu.

Birlik Sağlık-Sen Üniversiteler Şube Başkanı Muhammed Danışkan da "Bizler, hastanemizin iş güvenliği kültürünün lafta değil, fiilen uygulanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Eylemde konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Yüce Ayhan da "Sağlıkta dönüşüm sağlık emekçilerini sadece sömürüye maruz bırakmıyor. Değişen bir sağlık sistemine ihtiyacımız var. Başka bir sağlık sistemi mümkün. Örselenmeyeceğimiz, sağlık emekçilerinin iş güvenliğine sahip oldukları, hakça ücret aldıkları bir sistemi hep birlikte özlüyoruz. Ali Can'ın mücadelesi de bunu içindi. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.