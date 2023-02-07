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Ali Babacan: "Yol Arkadaşım Sadullah Ergin'in Kardeşleri ve Aileleri Dahil Çok Sayıda Yakını Hatay'da Enkaz Altında"

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Ali Babacan: 'Yol Arkadaşım Sadullah Ergin'in Kardeşleri ve Aileleri Dahil Çok Sayıda Yakını Hatay'da Enkaz Altında'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yol arkadaşım Sadullah Ergin’in kardeşleri ve aileleri dahil çok sayıda yakını Hatay’da enkaz altında. Dualarım, tüm vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmaları için” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yol arkadaşım Sadullah Ergin'in kardeşleri ve aileleri dahil çok sayıda yakını Hatay'da enkaz altında. Dualarım, tüm vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmaları için" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in kardeşleri ve yakınlarının Hatay'da enkaz altında olduğunu bildirerek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yol arkadaşım Sadullah Ergin'in kardeşleri ve aileleri dahil çok sayıda yakını Hatay'da enkaz altında. Dualarım, tüm vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmaları için…"

Kaynak: ANKA / Güncel

Sadullah Ergin Deva Partisi Ali Babacan Hatay Güncel Haberler

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