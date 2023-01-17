Ali Babacan'ın tepki çeken SİHA açıklaması, Bakan Akar'ı küplere bindirdi: Çamur atanları kınıyoruz, büyük saygısızlık

DEVA lideri Ali Babacan'ın SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik sarf ettiği sözler tepki çekmişti. Baykar Babacan'a sert yanıt verirken Milli Savunma Bakanı Akar da topa girdi. Akar, "İHA ve SİHA'lara çamur atanları kınıyoruz. Yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı bu seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez. Büyük bir talihsizlik. Yerli ve milli emeğe, başarıya saygısızlıktır." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'la ilgili "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" dedi.

"ASİL MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Tartışma yaratan bu çıkışa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan sert tepki gelmişti. Gündemi meşgul eden konu hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuştu. Akar, "Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sinsi siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır. Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" diye konuştu.

"BÜYÜK TALİHSİZLİK, BAŞARIYA BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA/SİHA/TİHA'ların son dönemde icra edilen tüm harekat ve operasyonlarda adeta bir "oyun değiştirici" olarak rol aldığına dikkati çeken Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Savunma sanayiinde Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere çıktığı bu dönemde Bayraktar İHA'lar, SİHA'lar ve Fırtına Obüsler ile elde edilen başarıların milletimiz nezdinde gurur kaynağı olması ve bunların rakip ülkeleri pekala rahatsız etmesi olağan bir durumdur. Ancak yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı bu seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır. Ülkemizin göz bebeği ordumuzun her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi, herkesten en doğal beklentimizdir. Millet iradesinin temsilcisi olması gerekenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zamankinden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde kahraman ordumuzu ve şerefli mensuplarını hedef alan yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz."