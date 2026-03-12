Ali Babacan'dan, Yoğun Bakımda Tedavi Gören İlber Ortaylı'ya Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) – DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın yoğun bakımdaki tedavisine ilişkin, "Bilgi birikimiyle, mizacıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğünü üzülerek öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

