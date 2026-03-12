Haberler

Ali Babacan'dan, Yoğun Bakımda Tedavi Gören İlber Ortaylı'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrenince geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) – DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın yoğun bakımdaki tedavisine ilişkin, "Bilgi birikimiyle, mizacıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğünü üzülerek öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yoğun bakımda tedavisi süren tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Bilgi birikimiyle, mizacıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğünü üzülerek öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
