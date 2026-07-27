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Babacan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Babacan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak kutladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Şampiyonu olmasının ardından takımla beraber Çin'de bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Ali Babacan, Filenin Sultanları'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ı arayarak tebrik etti.

Babacan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı ikinci kez müzesine götürmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda da "Tebrikler Filenin Sultanları! 2026 Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularını, teknik ekibini ve yönetimini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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