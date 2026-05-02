Ali Babacan'dan Amedspor'a Tebrik

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından Süper Lig'e yükselen Amedspor için tebrik mesajı yayımladı. Babacan, "Süper Lig'e yükselen Amedspor'un oyuncularını, teknik heyetini ve yönetimini tebrik ediyorum. Diyarbakır'a ve tüm Amedspor camiasına hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA