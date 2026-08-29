Babacan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "104 yıl önce kazanılan büyük zaferle milletimizin bağımsızlık iradesi tarihe geçti" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"104 yıl önce kazanılan büyük zaferle milletimizin bağımsızlık iradesi tarihe geçti. 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA