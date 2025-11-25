Ali Babacan'dan 25 Kasım Mesajı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Babacan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle; Şiddetin, korkunun değil umudun arttığı; her kadının özgür ve güvende olduğu bir Türkiye diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA / Güncel