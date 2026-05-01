Ali Babacan'dan 1 Mayıs Mesajı: ""Bir Ülkenin Gerçek Gücü, Yer Altında ve Üstünde Nefes Tüketen Emekçilerdir"

Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin gerçek gücü, besmeleyle vardiyasına başlayan, yer altında ve üstünde nefes tüketen emekçilerdir, tezgah başında üretim yapan, tarlada alın teri döken işçilerdir, fert fert üretilen katma değerdir. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA