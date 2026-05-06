Rapçi Vahap Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis talebi

ŞARKICI ve fenomen Aleyna Tutuş'un şikayeti üzerine eski erkek arkadaşı rapçi Vahap Canbay hakkında 'Basit tehdit' ve 'Israrlı takip' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aleyna Tutuş'un eski erkek arkadaşı olan Vahap Canbay'ın, ilişkinin bitmesinin ardından kendisini müzik piyasasından sileceği, bir daha iş yaptırmayacağı ve şarkılarına telif attıracağı yönünde tehditlerde bulunduğu belirtildi. İddianamede, Canbay'ın Tutuş'un açık ve net şekilde görüşmek istememesine rağmen çeşitli yollarla rahatsız ettiği, ortak tanıdıklar aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi.

STÜDYO ÖNÜNDE BEKLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddianamede, Canbay'ın 19 Mart 2026'da arkadaşlarıyla birlikte BMW marka bir araçla Tutuş'un çalışmak için gittiği Ümraniye Tatlısu Mahallesi'ndeki stüdyo önüne gelerek uzun süre beklediği aktarıldı. Canbay'ın, Tutuş ile 3 kişi aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı kaydedildi.

TANIKLARIN BEYANLARINA YER VERİLDİ

İddianamede, tanık Elmast Koç'un, Canbay'ın 'Eğer beni terk edersen seni müzik piyasasından silerim, şarkılarına telif attırırım, adını kimse hatırlamaz' şeklinde sözler söylediğini beyan ettiği belirtildi. Tanık Bertin Yıldız'ın ise Canbay'ın ayrılığı kabul edemediğini, farklı yerlerden müştekiye ulaşıp barışmak istediğini ve müzik piyasasından sileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu anlattığı ifade edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Vahap Canbay'ın savunmasında, suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı