Alevlerin Yaklaştığı Mahallede Tedirginlik

Kemer'de devam eden orman yangınında alevler, Değirmendere Mahallesi'ne yaklaştı. Mahalle sakinleri endişeyle yangını takip ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI MAHALLEDE TEDİRGİNLİK

? Kemer'de 3'üncü gününde devam eden orman yangınına 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz, iş makinesi ve 654 personelle müdahale sürüyor. Sarp ve kayalık arazide süren yangında alevler, ilk çıkış noktası olan Değirmendere mevkisinde evlerin yakınındaki tepeye ulaştı. Alevler nedeniyle tepede yoğun duman oluştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da mahalleye gelerek havadan yürütülen söndürme çalışmalarını takip etti, vatandaşlarla görüştü. Başkan Topaloğlu, "Pazartesi günü saat 21.08'de orman yangını başladı. 5 dakika içerisinde yangına karadan müdahale edildi. Burası Milli Park olduğu için ormanda fazla yol olmadığından rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı. Gece görüşlü helikopter hava kararınca, gündüz de havadan söndürme araçları çalışıyor. Sarp kayalık bölgede yol yok. Karadan müdahale az. Yerleşim alanına inmemesi için tepenin kuzey ve güney yönünde yol açılıp, yerleşim alanına alevlerin inmemesi için ekipler bekliyor. Vatandaş tedirgin olmamalı" dedi.