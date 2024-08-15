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Alevler Anzak Koyu'na Dayandı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı açıklamada yerleşim yerleri için şimdilik bir risk olmadığını belirtti. Yangına müdahale için bölgeye giderken kaza geçiren 3 kişinin tedavileri sürüyor.

ALEVLER ANZAK KOYU'NA DAYANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

'YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK BİR RİSK YOK'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Eceabat Büyükanafarta köyü civarında çıkan orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yerleşim yerleri için şimdilik bir risk yoktur. Orman teşkilatı başta olmak üzere bütün ekiplerimiz gayretle çalışmaktadır" dedi.

ORMAN ŞEFİ VE 2 ORMAN İŞÇİSİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan yangına müdahale için bölgeye giderken içinde bulundukları 17 AAC 399 plakalı kamyonetin otomobille çarpışması sonucu yaralanan Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve 2 orman işçisinin Eceabat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ECEBAT (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anzak Koyu Çanakkale Eceabat Dünya Çevre Dünya Güncel Haberler

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