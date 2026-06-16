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Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan'dan Dervişoğlu'na Ziyaret

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Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi için yürütülen kanun değişikliği çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

(ANKARA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik kanun değişikliği çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Doğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Cemevlerinin ibadethane olarak kanunlarda yapılacak değişikle, Meclis'e teklif olarak sunularak, kabul edilmesine yönelik siyasi parti görüşmelerimizde bugün İYİ Parti genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret ettik."

Kaynak: ANKA
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