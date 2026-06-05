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Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan'dan, Arıkan'a Ziyaret

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Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret ederek cemevlerinin hukuki statüsüne ilişkin taleplerini iletti.

(ANKARA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve beraberindeki heyet Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, cemevlerinin hukuki statüsüne ilişkin talepler ele alındı.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret ettik. Görüşmede cemevlerinin hukuki statüsüne ilişkin taleplerimiz ve bu konuda atılması gereken adımlar ele alınmıştır."

Kaynak: ANKA
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