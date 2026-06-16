Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan'dan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a Ziyaret

(ANKARA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik kanun değişikliği çalışmaları kapsamında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik kanun değişikliği çalışmaları kapsamında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. DSP resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, Başkan Yardımcısı Muhittin Çalağan ve Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Şahin Meral, Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal'ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Yardımcılarımız Ejder Onursal ve Dr. Davut Ocak da hazır bulundular."

Kaynak: ANKA