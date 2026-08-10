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Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Sivas'ın Mevlana Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin alt kısmından çıkan yangın, çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

SİVAS'ta, seyir halindeki otomobilde çıkan yangına çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti. Alevler söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, saat 15.30 sıralarında, seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 54 BD 539 plakalı otomobil, alt kısmından yanmaya başladı. Alevlerin otomobili sarmasıyla, sürücü, aracı yol kenarına park etti. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada çevredekiler de yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü, gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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