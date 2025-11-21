Haberler

ALES pazar günü yapılacak

AKADEMİK Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; 2025-ALES/3, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak. Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

'163 BİN 699 ADAY SINAVA KATILACAK'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş adayların sınava katılabileceğini belirtti. Bakan Ersoy, "Sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı. ALES adayların bireysel kariyerleri kadar ülkenin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli bir uygulamadır. Bu bilinçle 22 bin 197 görevlimiz sahada olacak. Ayrıca 590 engelli aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1238 aday yararlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

