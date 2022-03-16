Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aldığı akaryakıtın 820 lira tutan ücretini ödemeden kaçan sürücü ile araçtaki 2 kişi tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aldığı akaryakıtın 820 lira tutan ücretini ödemeden kaçan sürücü ile araçtaki 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, bir akaryakıt istasyonundan otomobiline 820 liralık yakıt alıp para ödemeden kaçan sürücü ve beraberindeki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sürücünün H.S. (19) ve yanındakilerin A.U. (20) ve H.T. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Başka suçlardan da kayıtları bulunan zanlıların, ilçede bir otelde kaldıkları ve yine para ödemeden kaçtıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay

Turgutlu ilçesinde 12 Mart'ta Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarındaki bir istasyondan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, aldıkları 820 liralık akaryakıtın ücretini ödemeden kaçmış, istasyon görevlilerinin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Olay anı da iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Akaryakıt, Turgutlu, Manisa, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title