Albüm: Uluslararası Göç Örgütü: 1,3 milyonu aşkın Afgan mülteci İran ve Pakistan'dan ülkesine döndü

Albüm: Uluslararası Göç Örgütü: 1,3 milyonu aşkın Afgan mülteci İran ve Pakistan'dan ülkesine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KABİL, 2 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl cuma günü itibarıyla 1,3 milyondan fazla Afgan mültecinin komşu İran ve Pakistan'dan ülkeye dönüş yaptığını duyurdu.
KABİL, 2 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl cuma günü itibarıyla 1,3 milyondan fazla Afgan mültecinin komşu İran ve Pakistan'dan ülkeye dönüş yaptığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua