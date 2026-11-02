Albüm: Uluslararası Göç Örgütü: 1,3 milyonu aşkın Afgan mülteci İran ve Pakistan'dan ülkesine döndü

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KABİL, 2 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl cuma günü itibarıyla 1,3 milyondan fazla Afgan mültecinin komşu İran ve Pakistan'dan ülkeye dönüş yaptığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua