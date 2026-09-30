Albüm: Tayland'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

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AYUTTHAYA, 30 Eylül (Xinhua) -- Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, 16 Eylül'den bu yana ülke genelinde etkili olan sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2,5 milyondan fazla kişinin etkilendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua