Albüm: Pakistan'da Halk Toplu İftarlarda Bir Araya Geliyor
PEŞAVER, 4 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde bir sokakta düzenlenen toplu iftar etkinliğinde insanlar bir araya gelerek ve dualar ederek oruçlarını açtı.
PEŞAVER, 4 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde bir sokakta düzenlenen toplu iftar etkinliğinde insanlar bir araya gelerek ve dualar ederek oruçlarını açtı.
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