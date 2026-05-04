Albüm: İsrail Ordusunun Batı Şeria'ya Yönelik Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
NABLUS, 4 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin pazar günkü saldırısında 26 yaşındaki Naif Samaro'nun başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: Xinhua