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İspanya'da orman yangınları 50 bin hektarı küle çevirdi

İspanya'da orman yangınları 50 bin hektarı küle çevirdi
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İspanya'nın orta kesimlerinde devam eden orman yangınları, Avila eyaletinde yaklaşık 50.000 hektarlık alanı yok ederek ülke tarihindeki en büyük yangın felaketi olarak kaydedildi. Yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılırken büyük çevresel ve ekonomik hasara yol açtı.

AVİLA, 28 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın orta kesimlerinde etkisini sürdüren orman yangınları, Avila eyaletinde yaklaşık 50.000 hektarlık alanı kül ederek ülke tarihindeki en büyük yangın olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Xinhua
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