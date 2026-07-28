İspanya'da orman yangınları 50 bin hektarı küle çevirdi

AVİLA, 28 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın orta kesimlerinde etkisini sürdüren orman yangınları, Avila eyaletinde yaklaşık 50.000 hektarlık alanı kül ederek ülke tarihindeki en büyük yangın olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Xinhua