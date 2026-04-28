Albüm: Endonezya'da Tren Kazası: 14 Ölü, 84 Yaralı
BEKASİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bekasi kentinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı.
Kaza, Cakarta-Bekasi hattında sefer yapan bir banliyö treninin, pazartesi günü yerel saatle 20.50 sularında Cakarta-Surabaya hattında çalışan uzun mesafe treniyle çarpışması sonucu meydana geldi.
Kaynak: Xinhua