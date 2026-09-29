Albüm: Çin'in Yangcheng Gölü'nde kıllı yengeç hasadı başladı

Albüm: Çin'in Yangcheng Gölü'nde kıllı yengeç hasadı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KUNSHAN, 29 Eylül(Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bulunan Yangcheng Gölü'nde tatlı su yengeci hasat sezonu pazartesi günü başladı.
KUNSHAN, 29 Eylül(Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bulunan Yangcheng Gölü'nde tatlı su yengeci hasat sezonu pazartesi günü başladı.
Çin'de hasat edilen bu yengeçler dünyada büyük talep görüyor.
Kaynak: Xinhua