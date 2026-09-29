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Albüm: Çin'in Yangcheng Gölü'nde kıllı yengeç hasadı başladı

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Albüm: Çin'in Yangcheng Gölü'nde kıllı yengeç hasadı başladı
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KUNSHAN, 29 Eylül(Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bulunan Yangcheng Gölü'nde tatlı su yengeci hasat sezonu pazartesi günü başladı.

KUNSHAN, 29 Eylül(Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bulunan Yangcheng Gölü'nde tatlı su yengeci hasat sezonu pazartesi günü başladı.

Çin'de hasat edilen bu yengeçler dünyada büyük talep görüyor.

Kaynak: Xinhua
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