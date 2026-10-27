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Albüm: Çin'in Xizang (Tibet) bölgesindeki depremzedelere prefabrik ev desteği

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Albüm: Çin'in Xizang (Tibet) bölgesindeki depremzedelere prefabrik ev desteği
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BAQEN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde inşa edilen geçici barınma merkezinde 60 prefabrik evin kurulumu tamamlandı ve evlere elektrik bağlantısı sağlandı.

BAQEN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde inşa edilen geçici barınma merkezinde 60 prefabrik evin kurulumu tamamlandı ve evlere elektrik bağlantısı sağlandı.

Kaynak: Xinhua
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