Albüm: Çin'in Xizang (Tibet) bölgesindeki depremzedelere prefabrik ev desteği

Albüm: Çin'in Xizang (Tibet) bölgesindeki depremzedelere prefabrik ev desteğiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAQEN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde inşa edilen geçici barınma merkezinde 60 prefabrik evin kurulumu tamamlandı ve evlere elektrik bağlantısı sağlandı.
BAQEN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde inşa edilen geçici barınma merkezinde 60 prefabrik evin kurulumu tamamlandı ve evlere elektrik bağlantısı sağlandı.
Kaynak: Xinhua