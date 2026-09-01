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Xizang'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Xizang'da Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
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Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından ekipler, zorlu koşullara rağmen kurtarma, yol onarımı, iletişim ve elektrik hatlarının yeniden kurulması için gece gündüz çalışıyor.

GYİRONG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler, yüksek rakım, dik vadiler ve değişken hava koşullarına rağmen hayatta kalanları ararken, yolları onarmak, iletişim baz istasyonları kurmak ve elektrik hatlarını yeniden devreye almak için de gece gündüz çalışıyor.

Kaynak: Xinhua
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