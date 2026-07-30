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Albüm: Çin'in Xiamen kentindeki deniz-demiryolu intermodal hattı hizmete girdi

Albüm: Çin'in Xiamen kentindeki deniz-demiryolu intermodal hattı hizmete girdi
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XİAMEN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde deniz-demiryolu intermodal hattı perşembe günü hizmete girdi.

XİAMEN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde deniz-demiryolu intermodal hattı perşembe günü hizmete girdi. Ülkede ulaştırma ve lojistik entegrasyonunu teşvik etmeye yönelik ilk önemli projeler arasında yer alan toplam 1.586 metre uzunluğundaki hat, yıllık 250.000 TEU ve 250.000 ton dökme yük işleme kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Kıyı şeridine dik uzanan ve rıhtım alanına yalnızca 70 metre mesafede bulunan hat, yüklerin gemilerden doğrudan trenlere aktarılarak sevk edilmesine imkan sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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