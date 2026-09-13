Albüm: Çin'in Jilin Üniversitesi, biyonik robot teknolojisinde ilerleme kaydediyor

CHANGCHUN, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan Jilin Üniversitesi'nin biyonik somutlaştırılmış akıllı robot ekibi, biyonik robotlar üzerinde öncü araştırmalar yürütüyor.

Kapsamlı biyomekanik testler ve modelleme analizleri gerçekleştiren ekip, biyonik, mekanik, malzeme bilimi, yapay zeka, bilgisayar bilimi ve bilgi mühendisliği araştırmacılarından oluşuyor. Ekip, biyonik gerilme-sıkıştırma prensibiyle çalışan gövdeli robot teknolojisine teori ve uygulamada uluslararası alanda öncülük ederken, biyonik gerilme-sıkıştırma prensibiyle çalışan becerikli eller, robotik kollar ve komple robot sistemleri de geliştirdi.

Jilin Üniversitesi Biyonik Robotik Bölümü Akademik Lideri Ren Lei, "İnsan vücudundan ilham alarak, Çin'in robotik endüstrisinin endüstriyel omurgasını yeniden inşa etmek için biyonik gerilim-sıkıştırma vücut teknolojisini kullanarak robotlarımızı gerçekten insan benzeri el becerisi ve zeka ile donatmayı umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua