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Albüm: Çin'in Heilongjiang eyaletinde silajlık ürün hasadı devam ediyor

Albüm: Çin'in Heilongjiang eyaletinde silajlık ürün hasadı devam ediyor
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HARBİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde silajlık ürünlerin hasadı tüm hızıyla sürüyor.

HARBİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde silajlık ürünlerin hasadı tüm hızıyla sürüyor. Hayvancılıkla geçinen çiftçiler, hayvanları için kış mevsiminde gerekecek yemi güvence altına almak amacıyla hasat, nakliye ve depolama süreçlerini eş zamanlı yürüterek hasat sezonunu en verimli şekilde değerlendiriyor.

Kaynak: Xinhua
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