Albüm: Çin'in Hainan Eyaleti 12 Gümrüksüz Alışveriş Merkezine Ev Sahipliği Yapıyor

HAİKOU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en güneyindeki ada eyaleti Hainan'da gümrüksüz alışveriş politikasının yürürlüğe girmesinin üzerinden 15 yıl geçti. Yerel gümrük makamlarına göre, bu süre zarfında 347 milyon ürünü kapsayan toplam 286,4 milyar yuan (yaklaşık 41,76 milyar ABD doları) tutarında satış gerçekleştirildi.

20 Nisan 2011'de hayata geçirilen politika, o tarihten bu yana pek çok kez güncellenerek optimize edildi. Günümüzde Hainan, ada genelinde faaliyet gösteren 12 gümrüksüz alışveriş mağazasına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua