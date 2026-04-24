Albüm: Çin'de Yaban Hayatı Göçünü Desteklemek Amacıyla Ekolojik Yollar İnşa Ediliyor

SHENZHEN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kenti, son yıllarda hayata geçirdiği ekolojik parkurlar, çevre dostu tesisler ve ileri düzey yönetim uygulamalarıyla, kentsel biyolojik çeşitliliğin korunmasında kendine özgü bir model geliştirdi. Bu çabalar kapsamında yaban hayatı ortamı ve göç yolları için geniş alanlar tahsis edilerek, insan ile doğanın uyum içinde bir arada yaşamasını destekleyen "ikili parkurlar" oluşturuldu.

Kaynak: Xinhua