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Gyirong Sınır Kapısı'nda Yeni 4G/5G Baz İstasyonu Hizmete Girdi

Gyirong Sınır Kapısı'nda Yeni 4G/5G Baz İstasyonu Hizmete Girdi
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Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong ilçesinde, heyelanın etkilediği sınır kapısına yaklaşık 900 metre mesafede yeni bir 4G/5G baz istasyonu kuruldu. Pazar günü devreye alınan istasyon, kurtarma bölgesine daha istikrarlı iletişim sinyali sağlıyor.

GYİRONG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 900 metre uzaklıkta yeni bir 4G/5G baz istasyonu kuruldu.

Pazar günü kullanıma giren istasyon sayesinde iletişim sinyallerinin, kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü ana bölgeye daha istikrarlı şekilde ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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