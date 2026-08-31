Gyirong Sınır Kapısı'nda Yeni 4G/5G Baz İstasyonu Hizmete Girdi
Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong ilçesinde, heyelanın etkilediği sınır kapısına yaklaşık 900 metre mesafede yeni bir 4G/5G baz istasyonu kuruldu. Pazar günü devreye alınan istasyon, kurtarma bölgesine daha istikrarlı iletişim sinyali sağlıyor.
GYİRONG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 900 metre uzaklıkta yeni bir 4G/5G baz istasyonu kuruldu.
Pazar günü kullanıma giren istasyon sayesinde iletişim sinyallerinin, kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü ana bölgeye daha istikrarlı şekilde ulaştığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua