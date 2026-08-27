Hefei'de İnsansı Robotlarla Donatılmış Akıllı Satış Noktaları Hizmete Açıldı
Çin'in Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de, kültür, turizm ve ticaret bölgelerinde dört somutlaştırılmış akıllı satış noktası faaliyete geçti. Tekerlekli robot satış görevlileri, ürünleri otomatik olarak tanıyıp müşterilere teslim edebiliyor.
HEFEİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çeşitli kültür, turizm ve ticaret bölgelerinde insansı robot satış görevlileriyle donatılmış dört somutlaştırılmış akıllı satış noktası hizmete açıldı.
Tekerlekli robot satış görevlileri, ürünleri otomatik olarak tanıyabiliyor, alabiliyor ve müşterilere teslim edebiliyor.
Kaynak: Xinhua