Albüm: Çin'de İşçi Bayramı Tatilinin İlk Gününde 344 Milyondan Fazla Seyahat Yapıldığı Tahmin Ediliyor

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de bu yıl İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde 344 milyondan fazla bölgeler arası yolcu seyahatin gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4'lük bir artışa karşılık geldiği belirtildi.

