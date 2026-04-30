Albüm: Çin'de İşçi Bayramı Tatili Sırasında 158 Milyon Demiryolu Seyahati Bekleniyor
BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yaklaşan İşçi Bayramı seyahat yoğunluğunda 158 milyon demiryolu seyahati yapılması bekleniyor.
Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında günlük ortalama 12.000 tren seferi düzenlenmesi planlanıyor.
Kaynak: Xinhua