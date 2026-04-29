Albüm: Çin'de İnşa Edilen Dünyanın En Büyük Otomobil Nakliye Gemisi Teslim Edildi
GUANGZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın en büyük otomobil nakliye gemisi olan Glovis Leader salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da teslim edildi.
10.800 araç taşıma kapasitesine sahip gemi, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi bünyesindeki Guangzhou Shipyard International Company Limited ile China Shipbuilding Trading Company Limited tarafından inşa edildi.
Güney Kore'nin önde gelen nakliye şirketi HMM'e teslim edilen gemi, Güney Kore merkezli lojistik şirketi Hyundai Glovis tarafından işletilecek.
Kaynak: Xinhua