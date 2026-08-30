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Gyirong'da Heyelana Karşı Gabion Kafeslerle Önlem

Gyirong'da Heyelana Karşı Gabion Kafeslerle Önlem
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GYİRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinde ekipler, heyelanın ardından kaya ve moloz düşmesini önlemek amacıyla cumartesi günü yol kenarlarına gabion kafesleri yerleştirdi.

GYİRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinde ekipler, heyelanın ardından kaya ve moloz düşmesini önlemek amacıyla cumartesi günü yol kenarlarına gabion kafesleri yerleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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