Gyirong'da Heyelana Karşı Gabion Kafeslerle Önlem
GYİRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinde ekipler, heyelanın ardından kaya ve moloz düşmesini önlemek amacıyla cumartesi günü yol kenarlarına gabion kafesleri yerleştirdi.
GYİRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinde ekipler, heyelanın ardından kaya ve moloz düşmesini önlemek amacıyla cumartesi günü yol kenarlarına gabion kafesleri yerleştirdi.
Kaynak: Xinhua