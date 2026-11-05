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Albüm: Çin'de düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi'nin katılımcıları Beijing'de kültür turuna katıldı

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Albüm: Çin'de düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi'nin katılımcıları Beijing'de kültür turuna katıldı
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BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan delegeler, çarşamba gecesi Beijing'in Xicheng bölgesinde düzenlenen kültür turuna katıldı.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan delegeler, çarşamba gecesi Beijing'in Xicheng bölgesinde düzenlenen kültür turuna katıldı.

Kaynak: Xinhua
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