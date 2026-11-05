Albüm: Çin'de düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi'nin katılımcıları Beijing'de kültür turuna katıldı

Albüm: Çin'de düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi'nin katılımcıları Beijing'de kültür turuna katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan delegeler, çarşamba gecesi Beijing'in Xicheng bölgesinde düzenlenen kültür turuna katıldı.
BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan delegeler, çarşamba gecesi Beijing'in Xicheng bölgesinde düzenlenen kültür turuna katıldı.
Kaynak: Xinhua