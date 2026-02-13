Haberler

Albüm: Çin'de 20 Yıllık Tren Hattı Dağ Köylerine Geçim Kapısı Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TONGREN, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 7272/7271 numaralı tren, yaklaşık 20 yıldır Hunan, Guizhou ve Chongqing'deki dağlık bölgelerden geçiyor.

TONGREN, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 7272/7271 numaralı tren, yaklaşık 20 yıldır Hunan, Guizhou ve Chongqing'deki dağlık bölgelerden geçiyor. Saatte ortalama 40 kilometre hızla giden tren, güzergah üzerindeki insanların seyahatlerini ve işe gidip gelmelerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı oluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı

Herkesin peşine düştüğü bu çocuğu Fenerbahçe kaptı