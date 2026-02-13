Albüm: Çin'de 20 Yıllık Tren Hattı Dağ Köylerine Geçim Kapısı Oldu

TONGREN, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 7272/7271 numaralı tren, yaklaşık 20 yıldır Hunan, Guizhou ve Chongqing'deki dağlık bölgelerden geçiyor. Saatte ortalama 40 kilometre hızla giden tren, güzergah üzerindeki insanların seyahatlerini ve işe gidip gelmelerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı oluyor.