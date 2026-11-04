Albüm: Batı Şeria'daki İsrail baskınlarının ardından Filistinliler evlerine döndü

Albüm: Batı Şeria'daki İsrail baskınlarının ardından Filistinliler evlerine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EL HALİL, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun 11 gün süren baskınlarının sona erdiğini duyurmasının ardından pazartesi günü onlarca Filistinli aile, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evlerine döndü.
EL HALİL, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun 11 gün süren baskınlarının sona erdiğini duyurmasının ardından pazartesi günü onlarca Filistinli aile, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evlerine döndü.
Kaynak: Xinhua