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Albüm: Batı Şeria'daki İsrail baskınlarının ardından Filistinliler evlerine döndü

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Albüm: Batı Şeria'daki İsrail baskınlarının ardından Filistinliler evlerine döndü
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EL HALİL, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun 11 gün süren baskınlarının sona erdiğini duyurmasının ardından pazartesi günü onlarca Filistinli aile, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evlerine döndü.

EL HALİL, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun 11 gün süren baskınlarının sona erdiğini duyurmasının ardından pazartesi günü onlarca Filistinli aile, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evlerine döndü.

Kaynak: Xinhua
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