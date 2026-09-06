Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de Başladı
Asya-Pasifik Medya Forumu, 'Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi' temasıyla Çin'in Shenzhen kentinde başladı. Forumda, Guangdong eyaleti ve Shenzhen'deki ileri teknoloji ve bilimsel yenilikleri tanıtan bir sergi de yer aldı.
SHENZHEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Asya-Pasifik Medya Forumu, "Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi" temasıyla cumartesi günü Çin'in Shenzhen kentinde başladı.
Etkinlik kapsamında Shenzhen başta olmak üzere Guangdong eyaletindeki ileri teknoloji ve bilimsel yeniliklerin yer aldığı bir sergi de düzenlendi.
Kaynak: Xinhua